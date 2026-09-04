YUM! Brands Aktie
WKN: 909190 / ISIN: US9884981013
|YUM! Brands-Anlage im Blick
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in YUM! Brands von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das YUM! Brands-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 129,64 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die YUM! Brands-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,771 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des YUM! Brands-Papiers auf 152,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,66 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,66 Prozent gesteigert.
Am Markt war YUM! Brands jüngst 41,21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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