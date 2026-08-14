S&P 500-Titel YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein YUM! Brands-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in YUM! Brands-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 14.08.2021 wurde das YUM! Brands-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 134,96 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die YUM! Brands-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,741 YUM! Brands-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (150,85 USD), wäre die Investition nun 111,77 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,77 Prozent.

Der YUM! Brands-Wert an der Börse wurde auf 41,15 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at