S&P 500-Titel YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein YUM! Brands-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die YUM! Brands-Aktie gebracht.

Die YUM! Brands-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 129,89 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in YUM! Brands-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,699 YUM! Brands-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 1 107,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 143,89 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 10,78 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete YUM! Brands eine Marktkapitalisierung von 39,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at