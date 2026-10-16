S&P 500-Titel YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine YUM! Brands-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in YUM! Brands-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das YUM! Brands-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 62,11 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,610 YUM! Brands-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (150,83 USD), wäre das Investment nun 242,84 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +142,84 Prozent.

Insgesamt war YUM! Brands zuletzt 40,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at