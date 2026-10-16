YUM! Brands Aktie
WKN: 909190 / ISIN: US9884981013
|Lukrative YUM! Brands-Anlage?
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine YUM! Brands-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das YUM! Brands-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 62,11 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,610 YUM! Brands-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (150,83 USD), wäre das Investment nun 242,84 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +142,84 Prozent.
Insgesamt war YUM! Brands zuletzt 40,13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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