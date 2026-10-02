YUM! Brands Aktie
WKN: 909190 / ISIN: US9884981013
|YUM! Brands-Investmentbeispiel
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Titel YUM! Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in YUM! Brands von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem YUM! Brands-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 125,06 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die YUM! Brands-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,996 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 136,69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 093,00 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 9,30 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von YUM! Brands bezifferte sich zuletzt auf 37,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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