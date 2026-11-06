YUM! Brands Aktie
WKN: 909190 / ISIN: US9884981013
|Lohnender YUM! Brands-Einstieg?
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel YUM! Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in YUM! Brands von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das YUM! Brands-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die YUM! Brands-Aktie letztlich bei 126,68 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die YUM! Brands-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,789 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 166,09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 131,11 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,11 Prozent.
Am Markt war YUM! Brands jüngst 45,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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