YUM! Brands Aktie

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WKN: 909190 / ISIN: US9884981013

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YUM! Brands-Investmentbeispiel 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Titel YUM! Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in YUM! Brands von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in YUM! Brands-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das YUM! Brands-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das YUM! Brands-Papier letztlich bei 123,39 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die YUM! Brands-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,044 YUM! Brands-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des YUM! Brands-Papiers auf 143,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 589,27 USD wert. Damit wäre die Investition 15,89 Prozent mehr wert.

YUM! Brands erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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