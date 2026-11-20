Vor Jahren YUM! Brands-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.11.2025 wurde die YUM! Brands-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die YUM! Brands-Anteile bei 149,21 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die YUM! Brands-Aktie investiert, befänden sich nun 67,020 YUM! Brands-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 10 678,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 159,33 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von YUM! Brands belief sich zuletzt auf 43,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at