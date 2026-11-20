YUM! Brands Aktie
WKN: 909190 / ISIN: US9884981013
|Rentables YUM! Brands-Investment?
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel YUM! Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in YUM! Brands von vor einem Jahr verdient
Am 20.11.2025 wurde die YUM! Brands-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die YUM! Brands-Anteile bei 149,21 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die YUM! Brands-Aktie investiert, befänden sich nun 67,020 YUM! Brands-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 10 678,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 159,33 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,78 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von YUM! Brands belief sich zuletzt auf 43,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu YUM! Brands Inc.
Analysen zu YUM! Brands Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|YUM! Brands Inc.
|146,20
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.