S&P 500-Titel YUM! Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine YUM! Brands-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen YUM! Brands-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der YUM! Brands-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die YUM! Brands-Aktie bei 150,41 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,665 YUM! Brands-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 91,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 137,34 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,69 Prozent eingebüßt.

YUM! Brands war somit zuletzt am Markt 38,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at