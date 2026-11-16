Zimmer Biomet Aktie
WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021
|Lukrativer Zimmer Biomet-Einstieg?
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16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zimmer Biomet von vor 5 Jahren gekostet
Am 16.11.2021 wurde das Zimmer Biomet-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Zimmer Biomet-Aktie betrug an diesem Tag 119,78 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Zimmer Biomet-Aktie investiert, befänden sich nun 8,349 Zimmer Biomet-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 861,65 USD, da sich der Wert eines Zimmer Biomet-Papiers am 13.11.2026 auf 103,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,84 Prozent.
Alle Zimmer Biomet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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