Zimmer Biomet Aktie

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WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021

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Lukrativer Zimmer Biomet-Einstieg? 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zimmer Biomet von vor 5 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Zimmer Biomet-Aktie gebracht.

Am 16.11.2021 wurde das Zimmer Biomet-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Zimmer Biomet-Aktie betrug an diesem Tag 119,78 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Zimmer Biomet-Aktie investiert, befänden sich nun 8,349 Zimmer Biomet-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 861,65 USD, da sich der Wert eines Zimmer Biomet-Papiers am 13.11.2026 auf 103,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,84 Prozent.

Alle Zimmer Biomet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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