Zimmer Biomet Aktie

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WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021

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Zimmer Biomet-Investment im Blick 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zimmer Biomet-Investment von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Zimmer Biomet-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Zimmer Biomet-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Zimmer Biomet-Aktie betrug an diesem Tag 117,83 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Zimmer Biomet-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84,870 Zimmer Biomet-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 564,23 USD, da sich der Wert eines Zimmer Biomet-Papiers am 28.08.2026 auf 100,91 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 8 564,23 USD, was einer negativen Performance von 14,36 Prozent entspricht.

Insgesamt war Zimmer Biomet zuletzt 19,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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