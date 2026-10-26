S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zimmer Biomet-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurde das Zimmer Biomet-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 110,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,085 Zimmer Biomet-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 895,41 USD, da sich der Wert einer Zimmer Biomet-Aktie am 23.10.2026 auf 98,56 USD belief. Damit wäre die Investition 10,46 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Zimmer Biomet eine Marktkapitalisierung von 18,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at