Zimmer Biomet Aktie
WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021
|Hochrechnung
|
19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zimmer Biomet von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Zimmer Biomet-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 135,38 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,739 Zimmer Biomet-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 94,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,16 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29,84 Prozent.
Zimmer Biomet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,11 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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