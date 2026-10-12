S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zimmer Biomet von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Zimmer Biomet-Investment gewesen.

Am 12.10.2023 wurde das Zimmer Biomet-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 102,72 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 97,352 Zimmer Biomet-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 8 677,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89,14 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 13,22 Prozent vermindert.

Zimmer Biomet wurde am Markt mit 16,95 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at