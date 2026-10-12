Zimmer Biomet Aktie
WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021
|Zimmer Biomet-Investmentbeispiel
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zimmer Biomet von vor 3 Jahren bedeutet
Am 12.10.2023 wurde das Zimmer Biomet-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 102,72 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 97,352 Zimmer Biomet-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 8 677,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89,14 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 13,22 Prozent vermindert.
Zimmer Biomet wurde am Markt mit 16,95 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zimmer Biomet
Analysen zu Zimmer Biomet
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zimmer Biomet
|80,74
|1,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.