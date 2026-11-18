Zoeti a Aktie
WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035
|Zoetis A-Anlage im Blick
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zoetis A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Zoetis A-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 49,89 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,004 Zoetis A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 167,33 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Papiers am 17.11.2026 auf 83,48 USD belief. Damit wäre die Investition um 67,33 Prozent gestiegen.
Zoetis A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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