Bei einem frühen Investment in Zoetis A-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Zoetis A-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 49,89 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,004 Zoetis A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 167,33 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Papiers am 17.11.2026 auf 83,48 USD belief. Damit wäre die Investition um 67,33 Prozent gestiegen.

Zoetis A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at