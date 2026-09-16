Zoeti a Aktie
WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035
|Rentables Zoetis A-Investment?
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16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zoetis A von vor 5 Jahren gekostet
Am 16.09.2021 wurde das Zoetis A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 202,77 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Zoetis A-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,493 Zoetis A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (73,43 USD), wäre das Investment nun 36,21 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 63,79 Prozent verkleinert.
Zoetis A war somit zuletzt am Markt 30,40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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