Zoeti a Aktie

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WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035

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Langfristige Anlage 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zoetis A von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Zoetis A-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 51,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,414 Zoetis A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 414,48 USD, da sich der Wert einer Zoetis A-Aktie am 22.09.2026 auf 72,86 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,45 Prozent angewachsen.

Zoetis A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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