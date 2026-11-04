Zoeti a Aktie
WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035
|Zoetis A-Investment
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04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zoetis A von vor 3 Jahren bedeutet
Zoetis A-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 162,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,164 Zoetis A-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 82,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 511,56 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 48,84 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Zoetis A belief sich jüngst auf 34,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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