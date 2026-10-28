Zoeti a Aktie
WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035
|Zoetis A-Investment im Blick
|
28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zoetis A von vor einem Jahr angefallen
Am 28.10.2025 wurde die Zoetis A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Zoetis A-Anteile betrug an diesem Tag 145,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Zoetis A-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,688 Zoetis A-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 53,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,20 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Zoetis A bezifferte sich zuletzt auf 32,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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