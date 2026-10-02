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WKN DE: A2ALP4 / ISIN: US90138F1021

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Indexanpassungen 02.10.2026 13:18:00

S&P 500 vor Wechsel: Twilio ersetzt Warner Bros. Discovery - So reagieren die Aktien

S&P 500 vor Wechsel: Twilio ersetzt Warner Bros. Discovery - So reagieren die Aktien

Im S&P 500 steht ein Wechsel an, der für eine Aktie einen wichtigen Schritt bedeutet. Auslöser ist eine milliardenschwere Übernahme mit Folgen für den US-Aktienmarkt.

Die Aktie von Twilio steigt in den S&P-500 auf. Sie ersetzt dort Warner Bros. Discovery, weil das Unternehmen von Paramount Skydance übernommen wird. Die Indexänderung tritt mit Handelsbeginn am 6. Oktober in Kraft.

Die Twilio-Aktie zieht vorbörslich an der NYSE 1,80 Prozent auf 306,71 US-Dollar an, die Aktie von Warner Bros tendiert unverändert.

DOW JONES

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Twilio Inc (A) 261,80 -2,35% Twilio Inc (A)
Warner Bros. Discovery 27,50 -0,11% Warner Bros. Discovery

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S&P 500 7 722,72 0,73%

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