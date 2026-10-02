Twili a Aktie
WKN DE: A2ALP4 / ISIN: US90138F1021
|Indexanpassungen
|
02.10.2026 13:18:00
S&P 500 vor Wechsel: Twilio ersetzt Warner Bros. Discovery - So reagieren die Aktien
Die Aktie von Twilio steigt in den S&P-500 auf. Sie ersetzt dort Warner Bros. Discovery, weil das Unternehmen von Paramount Skydance übernommen wird. Die Indexänderung tritt mit Handelsbeginn am 6. Oktober in Kraft.
Die Twilio-Aktie zieht vorbörslich an der NYSE 1,80 Prozent auf 306,71 US-Dollar an, die Aktie von Warner Bros tendiert unverändert.
DOW JONES
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Aktien in diesem Artikel
|Paramount Skydance
|8,38
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|Twilio Inc (A)
|261,80
|-2,35%
|Warner Bros. Discovery
|27,50
|-0,11%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 722,72
|0,73%
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