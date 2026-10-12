AbbVie Aktie

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WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091

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Profitable AbbVie-Anlage? 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in AbbVie eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem AbbVie-Papier statt. Diesen Tag beendeten die AbbVie-Anteile bei 61,21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AbbVie-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,634 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des AbbVie-Papiers auf 276,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 451,67 USD wert. Mit einer Performance von +351,67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von AbbVie belief sich jüngst auf 487,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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