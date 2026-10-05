S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätte eine Investition in AbbVie von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in AbbVie-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit AbbVie-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die AbbVie-Anteile bei 109,51 USD. Bei einem AbbVie-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 91,316 AbbVie-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 999,63 USD, da sich der Wert eines AbbVie-Anteils am 02.10.2026 auf 262,82 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 140,00 Prozent angewachsen.

Der AbbVie-Wert an der Börse wurde auf 464,89 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at