AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
|AbbVie-Investment
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätte eine Investition in AbbVie von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit AbbVie-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die AbbVie-Anteile bei 109,51 USD. Bei einem AbbVie-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 91,316 AbbVie-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 999,63 USD, da sich der Wert eines AbbVie-Anteils am 02.10.2026 auf 262,82 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 140,00 Prozent angewachsen.
Der AbbVie-Wert an der Börse wurde auf 464,89 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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