S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätte eine Investition in AbbVie von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 02.11.2021 wurden AbbVie-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die AbbVie-Aktie bei 116,53 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die AbbVie-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,858 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 253,06 USD, da sich der Wert eines AbbVie-Anteils am 30.10.2026 auf 294,89 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 153,06 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von AbbVie belief sich zuletzt auf 521,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at