AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
|Rentabler AbbVie-Einstieg?
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19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätte eine Investition in AbbVie von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die AbbVie-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AbbVie-Papier bei 229,57 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,356 AbbVie-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 285,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 243,28 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,33 Prozent angezogen.
AbbVie erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 504,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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