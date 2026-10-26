S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren AbbVie-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.10.2023 wurden AbbVie-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die AbbVie-Aktie bei 145,20 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 68,871 AbbVie-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 285,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 672,18 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 96,72 Prozent zugenommen.

Der AbbVie-Wert an der Börse wurde auf 503,81 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at