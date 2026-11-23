So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AbbVie-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit AbbVie-Anteilen statt. Der Schlusskurs des AbbVie-Papiers betrug an diesem Tag 138,47 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,722 AbbVie-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 206,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 286,20 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 106,69 Prozent.

AbbVie war somit zuletzt am Markt 502,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at