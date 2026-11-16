AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
|AbbVie-Anlage im Blick
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor einem Jahr verdient
AbbVie-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das AbbVie-Papier 232,36 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AbbVie-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 43,037 AbbVie-Anteilen. Die gehaltenen AbbVie-Anteile wären am 13.11.2026 12 697,11 USD wert, da der Schlussstand 295,03 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 26,97 Prozent.
AbbVie wurde am Markt mit 520,74 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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