AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
|Frühe Investition
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AbbVie von vor 5 Jahren verdient
Am 07.09.2021 wurden AbbVie-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AbbVie-Papier bei 109,03 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,172 AbbVie-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 352,20 USD, da sich der Wert eines AbbVie-Anteils am 04.09.2026 auf 256,46 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 135,22 Prozent.
Insgesamt war AbbVie zuletzt 453,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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