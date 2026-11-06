S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accenture von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Accenture-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Accenture-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Accenture-Anteile an diesem Tag bei 241,34 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Accenture-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,435 Accenture-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (265,16 USD), wäre das Investment nun 10 986,99 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,87 Prozent angezogen.

Accenture war somit zuletzt am Markt 155,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at