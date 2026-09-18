S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Accenture-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Accenture-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 18.09.2023 wurde die Accenture-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Accenture-Anteile an diesem Tag bei 315,88 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Accenture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,166 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 602,41 USD, da sich der Wert einer Accenture-Aktie am 17.09.2026 auf 190,29 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,76 Prozent.

Der Marktwert von Accenture betrug jüngst 115,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at