Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
|Profitabler Accenture-Einstieg?
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Accenture-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 18.09.2023 wurde die Accenture-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Accenture-Anteile an diesem Tag bei 315,88 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Accenture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,166 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 602,41 USD, da sich der Wert einer Accenture-Aktie am 17.09.2026 auf 190,29 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,76 Prozent.
Der Marktwert von Accenture betrug jüngst 115,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Accenture plc
Analysen zu Accenture plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Accenture plc
|157,55
|-4,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.