Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
|Accenture-Investment im Blick
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Accenture-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das Accenture-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Accenture-Aktie an diesem Tag 246,16 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40,624 Accenture-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 178,49 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 250,97 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 27,49 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war Accenture zuletzt 110,57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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