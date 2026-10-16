S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Accenture-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Accenture-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Accenture-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Accenture-Anteile bei 305,34 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Accenture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32,750 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 224,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 366,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,34 Prozent verringert.

Accenture wurde jüngst mit einem Börsenwert von 131,86 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at