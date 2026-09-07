Advance Auto Parts Aktie

Advance Auto Parts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Advance Auto Parts-Anlage 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Advance Auto Parts-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Advance Auto Parts-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Advance Auto Parts-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Advance Auto Parts-Papier 60,44 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,655 Advance Auto Parts-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 73,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,18 USD belief. Mit einer Performance von -26,90 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Advance Auto Parts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,67 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Advance Auto Parts Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Advance Auto Parts Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Advance Auto Parts Inc. 37,54 -0,95% Advance Auto Parts Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:53 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen