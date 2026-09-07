Advance Auto Parts Aktie
WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064
|Advance Auto Parts-Anlage
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07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Advance Auto Parts-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Advance Auto Parts-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Advance Auto Parts-Papier 60,44 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,655 Advance Auto Parts-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 73,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,18 USD belief. Mit einer Performance von -26,90 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Advance Auto Parts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,67 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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