Advance Auto Parts Aktie

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WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064

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Advance Auto Parts-Anlage im Blick 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Advance Auto Parts von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Advance Auto Parts-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Advance Auto Parts-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Advance Auto Parts-Papier bei 47,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Advance Auto Parts-Aktie investiert hätte, hätte er nun 212,179 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 45,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 571,40 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4,29 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Advance Auto Parts belief sich zuletzt auf 2,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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