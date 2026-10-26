S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Advance Auto Parts-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Advance Auto Parts-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Advance Auto Parts-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Advance Auto Parts-Papier an diesem Tag 143,96 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,946 Advance Auto Parts-Aktien im Depot. Die gehaltenen Advance Auto Parts-Aktien wären am 23.10.2026 325,92 USD wert, da der Schlussstand 46,92 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 67,41 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Advance Auto Parts belief sich zuletzt auf 2,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at