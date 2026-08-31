Advance Auto Parts Aktie

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WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064

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Advance Auto Parts-Investment im Blick 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Advance Auto Parts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Advance Auto Parts eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Advance Auto Parts-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Advance Auto Parts-Papier an diesem Tag 157,38 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Advance Auto Parts-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 63,540 Anteilen. Die gehaltenen Advance Auto Parts-Anteile wären am 28.08.2026 2 725,89 USD wert, da der Schlussstand 42,90 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 72,74 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Advance Auto Parts eine Börsenbewertung in Höhe von 2,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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