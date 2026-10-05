Advance Auto Parts Aktie

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WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064

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Advance Auto Parts-Anlage 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Advance Auto Parts-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Advance Auto Parts-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Advance Auto Parts-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Advance Auto Parts-Anteile 61,34 USD wert. Bei einem Advance Auto Parts-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,303 Advance Auto Parts-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 630,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,68 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 36,94 Prozent.

Jüngst verzeichnete Advance Auto Parts eine Marktkapitalisierung von 2,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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