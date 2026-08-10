Advance Auto Parts Aktie
WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064
|Profitable Advance Auto Parts-Investition?
|
10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Advance Auto Parts-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Advance Auto Parts-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Advance Auto Parts-Aktie letztlich bei 59,08 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 169,262 Advance Auto Parts-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Advance Auto Parts-Papiers auf 57,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 783,34 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2,17 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Advance Auto Parts eine Marktkapitalisierung von 3,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advance Auto Parts Inc.
Analysen zu Advance Auto Parts Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Advance Auto Parts Inc.
|47,93
|-4,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.