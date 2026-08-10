Advance Auto Parts Aktie

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WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064

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Profitable Advance Auto Parts-Investition? 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Advance Auto Parts-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Advance Auto Parts-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Advance Auto Parts-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Advance Auto Parts-Aktie letztlich bei 59,08 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 169,262 Advance Auto Parts-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Advance Auto Parts-Papiers auf 57,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 783,34 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2,17 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Advance Auto Parts eine Marktkapitalisierung von 3,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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