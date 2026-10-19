S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Advance Auto Parts von vor 5 Jahren angefallen

Advance Auto Parts-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 224,14 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Advance Auto Parts-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,446 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.10.2026 19,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,45 USD belief. Mit einer Performance von -80,17 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Advance Auto Parts bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at