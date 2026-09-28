S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AES von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der AES-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,15 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AES-Aktie investiert, befänden sich nun 7,605 AES-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113,08 USD, da sich der Wert einer AES-Aktie am 25.09.2026 auf 14,87 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +13,08 Prozent.

Der Börsenwert von AES belief sich jüngst auf 10,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at