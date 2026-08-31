S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AES von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in AES eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 31.08.2016 wurde das AES-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,07 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die AES-Aktie investiert hat, hat nun 828,500 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 14,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 203,81 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 22,04 Prozent vermehrt.

Der AES-Wert an der Börse wurde auf 10,52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at