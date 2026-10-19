S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AES von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen AES-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das AES-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,15 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in AES-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,141 AES-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 61,90 USD, da sich der Wert eines AES-Papiers am 16.10.2026 auf 14,95 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 61,90 USD entspricht einer negativen Performance von 38,10 Prozent.

AES war somit zuletzt am Markt 10,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at