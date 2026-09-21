AES Aktie

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WKN: 882177 / ISIN: US00130H1059

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Profitables AES-Investment? 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AES von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in AES-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der AES-Aktie statt. Diesen Tag beendete das AES-Papier bei 23,92 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AES-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 418,060 AES-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 199,83 USD wert. Damit wäre die Investition um 38,00 Prozent gesunken.

AES markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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