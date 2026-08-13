Aflac Aktie
WKN: 853081 / ISIN: US0010551028
|Aflac-Investment
|
13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aflac-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Aflac-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 76,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13,080 Aflac-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 120,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 579,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,92 Prozent gesteigert.
Aflac wurde am Markt mit 60,79 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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