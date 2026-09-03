Aflac Aktie
WKN: 853081 / ISIN: US0010551028
|Investmentbeispiel
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aflac-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 03.09.2025 wurde die Aflac-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 106,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,369 Aflac-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.09.2026 1 098,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117,24 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,84 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Aflac eine Marktkapitalisierung von 58,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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