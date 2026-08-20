Aflac Aktie

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WKN: 853081 / ISIN: US0010551028

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Profitable Aflac-Investition? 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Wert Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aflac von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Aflac-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Aflac-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Aflac-Papier bei 56,36 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Aflac-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 177,431 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Aflac-Papiers auf 116,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 672,46 USD wert. Damit wäre die Investition um 106,72 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Aflac bezifferte sich zuletzt auf 60,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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