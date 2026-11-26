Vor Jahren in Aflac eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Aflac-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Aflac-Papier bei 110,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Aflac-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,046 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 153,41 USD, da sich der Wert eines Aflac-Anteils am 25.11.2026 auf 127,51 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 15,34 Prozent gleich.

Aflac markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at