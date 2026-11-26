Aflac Aktie
WKN: 853081 / ISIN: US0010551028
|Aflac-Investition
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Wert Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aflac von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Aflac-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Aflac-Papier bei 110,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Aflac-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,046 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 153,41 USD, da sich der Wert eines Aflac-Anteils am 25.11.2026 auf 127,51 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 15,34 Prozent gleich.
Aflac markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aflac Inc
Analysen zu Aflac Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aflac Inc
|116,35
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.