Aflac Aktie
WKN: 853081 / ISIN: US0010551028
|Langfristige Investition
|
12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aflac-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Aflac-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 57,01 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 175,408 Aflac-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 22 296,09 USD, da sich der Wert einer Aflac-Aktie am 11.11.2026 auf 127,11 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 122,96 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Aflac einen Börsenwert von 62,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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