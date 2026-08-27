Aflac Aktie
WKN: 853081 / ISIN: US0010551028
|Langfristige Anlage
|
27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aflac von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Aflac-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 36,38 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,749 Aflac-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (117,45 USD), wäre das Investment nun 322,89 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +222,89 Prozent.
Aflac wurde am Markt mit 58,25 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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