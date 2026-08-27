S&P 500-Wert Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aflac von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Aflac-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Aflac-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 36,38 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,749 Aflac-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (117,45 USD), wäre das Investment nun 322,89 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +222,89 Prozent.

Aflac wurde am Markt mit 58,25 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at