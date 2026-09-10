S&P 500-Wert Aflac-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aflac von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Aflac-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Aflac-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 74,83 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Aflac-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133,636 Aflac-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (114,74 USD), wäre das Investment nun 15 333,42 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 53,33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Aflac eine Börsenbewertung in Höhe von 57,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at